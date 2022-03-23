Врач: бесконтрольный приём обезболивающих может стоить жизни

Частый и бесконтрольный приём обезболивающих может привести к целому ряду проблем со здоровьем, от осложнений сердечно-сосудистой системы до почечной и печёночной недостаточности. Об этом рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко в интервью «Москве 24». Также, по её словам, действие болеутоляющих часто может скрывать серьёзные заболевания, требующие немедленного лечения.

Некоторые пытаются заглушить боль в животе подобными лекарствами, однако это может обернуться большими проблемами. При болях в животе обезболивающие препараты мы не назначаем, потому что они могут скрыть симптомы острого живота, а это иногда может стоить жизни, — отметила Романенко.

Она добавила, что любой обезболивающий препарат выводится через печень и почки, и если длительно принимать данные лекарства, это может привести к токсическому повреждению этих важнейших органов. По словам врача, при регулярном употреблении болеутоляющих можно получить осложнения сердечно-сосудистой системы, а также нарушение системы кроветворения, сильные аллергические реакции и поражение слизистой желудочно-кишечного тракта, вплоть до язвенной болезни.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru рассказал, почему бытует мнение, что еду нельзя запивать водой. По его словам, вода разбавляет концентрацию соляной кислоты и желудочного сока, что замедляет переваривание белковой пищи. Людям старше 40 лет лучше отказаться от этой привычки, считает эксперт.