«Возможен перегрев»: Песков высказался о ситуации с «омикроном» в России
Песков: по госпитализации с «омикроном» перегрева нет, хотя он возможен
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:15, 27 января 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ситуации с распространением «омикрон»-штамма коронавируса наиболее важным показателем заболеваемости остаётся число госпитализаций. Он напомнил, что при заражении этой мутацией вируса пациенты, зачастую, болеют легче, пишет РИА Новости.
В ситуации с «омикроном», учитывая, что заболевание развивается в более лёгкой форме, гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций. В нынешних условиях это наиболее правильный показатель, — сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что на текущий день «перегрева» по числу госпитализаций нет, однако он возможен. Тем не менее, все учреждения здравоохранения уже готовы к такому вероятному исходу, соответствующие меры предпринимаются.
Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что «омикрон»-штамм коронавируса может оседать на продуктах и оставаться там достаточно долгое время, в особенности на холодных и замороженных товарах. Он подчеркнул, что больше опасности представляет кухонная утварь, а при нагревании блюда вирус легко погибает.