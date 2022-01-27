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«Возможен перегрев»: Песков высказался о ситуации с «омикроном» в России

Песков: по госпитализации с «омикроном» перегрева нет, хотя он возможен
13:15, 27 января 2022
«Возможен перегрев»: Песков высказался о ситуации с «омикроном» в России Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ситуации с распространением «омикрон»-штамма коронавируса наиболее важным показателем заболеваемости остаётся число госпитализаций. Он напомнил, что при заражении этой мутацией вируса пациенты, зачастую, болеют легче, пишет РИА Новости.

В ситуации с «омикроном», учитывая, что заболевание развивается в более лёгкой форме, гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций. В нынешних условиях это наиболее правильный показатель, — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что на текущий день «перегрева» по числу госпитализаций нет, однако он возможен. Тем не менее, все учреждения здравоохранения уже готовы к такому вероятному исходу, соответствующие меры предпринимаются.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что «омикрон»-штамм коронавируса может оседать на продуктах и оставаться там достаточно долгое время, в особенности на холодных и замороженных товарах. Он подчеркнул, что больше опасности представляет кухонная утварь, а при нагревании блюда вирус легко погибает.

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