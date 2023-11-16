ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире ВОЗ: за год заболевать корью стали на 18% чаще, а умирать от нее — на 43% чаще

Фото: World Health Organization/Global Look Press

Глобальная угроза заболевания корью продолжает расти, поскольку проходит еще один год, когда миллионы детей остаются не привитыми от этой инфекции, говорится в официальном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отметили, что число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори заболеваемость корью в 2022 году выросла на 18%, а смертность во всем мире выросла на 43% (по сравнению с 2021 годом). Согласно новому докладу ВОЗ и центров США по контролю и профилактике заболеваний, оценочное число случаев заболевания корью достигает 9 млн, а смертей — 136 тысяч, — говорится в релизе ВОЗ.

В 2022 году крупные вспышки кори произошли в 37 странах по сравнению с 22 странами в 2021 году. Из государств, в которых наблюдались вспышки, 28 находились в Африканском регионе ВОЗ, еще шесть — в Восточном Средиземноморье.

Ранее в сообщалось, что поставки комбинированной прививки против кори, краснухи и паротита в учреждения здравоохранения Москвы ожидаются до конца ноября. При этом в департаменте здравоохранения столицы отметили, что сейчас в детских поликлиниках столицы имеется «живая» моновакцина.