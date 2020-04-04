ВОЗ заявила об опасности COVID-19 для молодых

https://static.news.ru/photo/87cd5fda-765e-11ea-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила об опасности коронавируса и для молодых людей.

Мы знаем, что среди заболевших есть спортсмены, люди, ведущие здоровый образ жизни. Вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим каждый, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель ВОЗ также отметила, что у молодых людей, заразившихся коронавирусом, наблюдаются серьёзные симптомы и тяжёлое течение болезни.

Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь, — напомнила Харрис.

Почти половина заболевших в Москве младше 45 лет. Врачи, работающие в Коммунарке, говорят, что аппараты ИВЛ часто требуются молодым людям, так как болезнь протекает тяжело.

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.