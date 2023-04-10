Вакцинированные чаще умирают от коронавируса. Что это за новость? NEWS.ru поговорил с российскими вирусологами и узнал, действительно ли прививки от ковида повышают риск летального исхода

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

ВОЗ заявила о рекордной смертности привитых от ковида. Неужели это правда?

В российских СМИ появилась информация о высокой смертности от ковида среди вакцинированных британцев. NEWS.ru поговорил с российскими вирусологами и узнал, действительно ли вакцинация повышает риск летального исхода и как обстоит дело со смертностью привитых от коронавируса в России.

Откуда информация о сверхсмертности среди привитых?

Опубликовавший громкое заявление о сверхсмертности «Московский Комсомолец» ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и на исследование «европейских СМИ, которые проанализировали смертность от пандемии коронавируса в Великобритании на основе статистики правительства». Однако NEWS.ru не нашел соответствующей информации ни на сайте ВОЗ, ни в иностранной прессе.

Авторы материала утверждают, что европейские СМИ пришли к выводу: 90% смертей от COVID-19 приходятся на вакцинированное население, а 82% умерших получили прививки троекратно. Как утверждает тот же источник, в период с 1 марта по 31 июля 2021 года большинство смертей от COVID-19 приходилось на вакцинированных одной дозой, а в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года — на вакцинированных двумя дозами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники «европейских СМИ», обеспокоенные резким ростом летальных исходов среди вакцинированных, также якобы обнаружили, что через пять месяцев после каждой дозы вакцины уровень смертности на 100 тысяч населения среди вакцинированных значительно возрастал по сравнению с невакцинированными.

Почему в Англии привитые от ковида умирают чаще непривитых

Согласно открытым данным, Великобритания входит в число стран, где вакцинировано наибольшее число жителей. Там привито более 80% населения (хотя бы одним компонентом вакцины). В России этот показатель составляет чуть более 60%.

«Если страну (как в случае с Британией) хорошо провакцинировали, то понятно, что среди умерших будет значительный процент людей, которые привиты. Это не говорит о том, что прививка не работает», — сообщил в беседе с NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Резкое падение смертности среди непривитых» в Британии связано с тем, что граждан этой категории (в процентном отношении) мало и становится, по всей видимости, все меньше и меньше, отметил Альтштейн. По его мнению, вывод британских журналистов некорректен. Он дает искаженное представление о том, что вакцина не работает и вообще вредна. «Это, конечно, не так», — подчеркивает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И всё-таки, привитые умирают?

Привитые и непривитые могут болеть и умирать с одинаковой частотой. Вопрос только в том, когда человек получил эту прививку.

«В конце 2020 года мы провели исследование. Людей вакцинировали и сразу проверяли результат защитного действия. Защита была на уровне 90–95%. Но чем больше времени проходило с момента вакцинации, тем слабее была защита. Через полгода уровень сопротивляемости вирусу уже приближается к нулю», — говорит Анатолий Альтштейн.

Иностранные вакцины в этом плане не слишком отличаются от российских. Человек за пять месяцев может растерять львиную долю иммунитета. По словам Альтштейна, это не значит, что вакцины вообще не нужны.

Вирусолог добавил, что существующие вакцины «практически не защищают от некоторых штаммов коронавируса». Например, противостоять с помощью прививки «омикрону» практически невозможно. Ранние штаммы, напротив, более восприимчивы к вакцине.

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Также в организм человека может попасть много вирусов. Столько, что ни одна вакцина не поможет. Существует понятие „вирусная нагрузка“», — пояснила в разговоре с NEWS.ru врач-иммунолог Елена Парецкая. Это объем вирусных частиц, которые проникли в организм. Если вирусов будет очень много, антител просто физически может не хватить на то, чтобы полностью нейтрализовать опасность.

А что в России? Много ли привитых умирает?

Общей статистики смертности вакцинированных людей по всем регионам у института Гамалеи нет, рассказал Альтштейн. Но существуют отдельные исследования и публикации. Они доказывают, что вакцина снижает вероятность смерти привитых в несколько раз по сравнению с непривитыми. Кроме того, люди с прививкой переносят болезнь легче, а летальные исходы у них редки.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский также заявил, что «различие [в числе летальных исходов вакцинированных и невакцинированных] настолько существенное, что прививаться необходимо».

«Информация о рекордной смертности среди привитых, которую вы озвучили, похожа на утку. У меня есть другие данные об эффективности западных вакцин Phaser Modern. В эту сферу влиты гигантские деньги, и скрыть какие-то явные недостатки было бы невозможно. Тем более массовую смертность после них», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинированные пациенты умирают от последствий коронавируса в 30 раз реже, чем невакцинированные, — такие данные озвучила в беседе с NEWS.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина.

Среди попадающих в реанимацию пациентов и умерших от коронавируса почти нет привившихся, отметила она. Вакцинированные пациенты легко переносят заболевание. Лишь у небольшой их доли диагностируется состояние средней тяжести. Обычно это пожилые люди и пациенты с иммунодефицитом. Без прививки они, скорее всего, не пережили бы болезнь, уверена врач.

А что говорят иностранные исследования?

В середине 2021 года в авторитетном издании Lancet опубликовали данные об умерших от ковида после прививки в Шотландии. Там полностью вакцинировалось от коронавируса 3 миллиона 273 тысячи человек. Как сказано в журнале, из них впоследствии умерло 236 человек. Это семь тысячных процента. Все они получили положительный результат ПЦР-теста в течение двух недель после второго укола. У 195 из них COVID-19 в свидетельстве о смерти указан как основная причина летального исхода, у остальных — как сопутствующая.

Этих людей объединяет несколько факторов: пожилой возраст и наличие хронических заболеваний. В свидетельстве о смерти у них, помимо ковида, значится до восьми разных диагнозов. Авторы исследования сделали вывод: эти пациенты были крайне больными людьми. Они погибли после заражения и с прививкой, и без нее.

Почему прививка может не подействовать?

Ни одна вакцина не может дать 100-процентной защиты от заражения. На кого-то вакцина может просто не подействовать. Как рассказал NEWS.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, организмы около 15% человек не отвечают на вакцину. Обычно это связано с возрастом. Чем старше человек, тем хуже у него иммунный ответ.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще одна причина — вакцинацию провели тогда, когда вирус уже попал в организм человека и находится в инкубационном периоде. В этом случае человек получает дозу препарата, а через несколько дней заболевает. Для формирования иммунитета требуется от четырех до шести недель. Все это время вакцинированный человек так же уязвим перед коронавирусом, как и непривитый.

Значит, высокая смертность из-за прививки от ковида — утка или теория заговора?

Опрошенные NEWS.ru специалисты уверены, что данным о высокой смертности из-за прививки от ковида доверять не стоит. В этом с российскими врачами согласны иностранные эксперты. Британское издание Chronicle Live опубликовало текст с комментарием советника графства Нортумберленд Ричарда Додда. Он выразил обеспокоенность распространением теорий заговора, связанных с вакцинацией.

Британская благотворительная организация Full Fact (проверяет и исправляет факты, опубликованные в СМИ) в ответ на соответствующие публикации СМИ заявила, что дезинформация о вакцине против ковида «опасна и угрожает продлить пандемию».