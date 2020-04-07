ВОЗ включила российскую вакцину от коронавируса в список перспективных

https://static.news.ru/photo/c832d32e-78c1-11ea-bd7f-fa163e074e61_660.jpg Здание ВОЗ Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Вакцина от коронавируса, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства, включена Всемирной организацией здравоохранения в список перспективных.

Речь идёт о кандидатной вакцине Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России, представляющей собой рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, — сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Уточняется, что пока это единственная российская разработка в перечне. Включение в список ВОЗ фактически подтверждает перспективность разработки.

Ранее NEWS.ru писал, что морские губки Aplysina aerophoba вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе с коронавирусом. К такому выводу пришли российские и немецкие исследователи. Учёные разработали метод, позволивший впервые извлечь из морской губки значительный объём аэроплизинина. Это редкое вещество способно подавлять развитие патогенных микроорганизмов и опухолевых клеток. А его антивирусные свойства подтверждены и другими специалистами: аэроплизинин ингибирует репликацию ВИЧ, что свидетельствует о его огромном терапевтическом потенциале для лечения разных вирусных заболеваний. Сейчас учёные приступили к разработке вакцины против COVID-19 на основе аэроплизинина.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.