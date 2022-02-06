ВОЗ: последствия пандемии в мире будут ощущаться в течение десятилетий

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество на протяжении десятилетий может испытывать последствия от пандемии коронавируса. Об этом Гебрейесус сообщил на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и секретариатом Содружества наций.

Воздействие этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп. Чем дольше тянется пандемия, тем более серьёзными будут её последствия, — сказал Гебрейесус.

Между тем российский вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в скором времени заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад, однако болезнь полностью не исчезнет. По его словам, эпидемия постепенно «будет снижаться».

При этом Альтштейн уточнил, что вирус не покинет человечество. С учётом большого количества переболевших и вакцинированных, иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия COVID перерастёт в сезонное заболевание.