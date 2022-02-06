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ВОЗ: последствия пандемии в мире будут ощущаться в течение десятилетий

Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии в мире будут ощущаться в течение десятилетий
20:39, 07 февраля 2022
ВОЗ: последствия пандемии в мире будут ощущаться в течение десятилетий Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Xinhua/Global Look Press
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество на протяжении десятилетий может испытывать последствия от пандемии коронавируса. Об этом Гебрейесус сообщил на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и секретариатом Содружества наций.

Воздействие этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп. Чем дольше тянется пандемия, тем более серьёзными будут её последствия, — сказал Гебрейесус.

Между тем российский вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в скором времени заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад, однако болезнь полностью не исчезнет. По его словам, эпидемия постепенно «будет снижаться».

При этом Альтштейн уточнил, что вирус не покинет человечество. С учётом большого количества переболевших и вакцинированных, иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия COVID перерастёт в сезонное заболевание.

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