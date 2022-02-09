ВОЗ сообщила о снижении случаев инфицирования и росте смертности от COVID

Более 19 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, из которых почти 68 тысяч умерли. Количество выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила в еженедельном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Так, в Восточном Средиземноморье число заразившихся
В то же время многие из государств, которые ранее сообщали о росте числа случаев заражения из-за «омикрон»-варианта, сейчас информировали [ВОЗ] о снижении общего числа [инфицированных], — констатировали в организации.
Ранее завлабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что на «омикроне» пандемия не остановится и за ним появятся новые штаммы. К тому же «омикрон» не сможет до конца вытеснить «дельту», и антитела к нему, по всей вероятности, не защитят от предыдущего варианта коронавируса. В то же время не исключено, что последующие варианты заболевания уже не будут такими тяжёлыми и агрессивными, как предыдущие.