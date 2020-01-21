https://static.news.ru/photo/3ab8aa40-3c3b-11ea-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Wen/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время новых случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах. Речь идёт о заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.

Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о трёх случаях смерти. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку. Как писал NEWS.ru ранее, у заболевших фиксируются высокая температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии.

Из-за вспышки инфекции Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.