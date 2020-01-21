Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время новых случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах. Речь идёт о заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.
Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о трёх случаях смерти. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку. Как
Из-за вспышки инфекции Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.
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