ВОЗ следит за испытаниями российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/85c4a6f0-bf2c-11ea-a6ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в России, вызывает интерес у специалистов. Речь идёт об авифавире, который в настоящее время испытывается.

По её словам, в ВОЗ ожидают итогов испытаний в мире двух-трёх вакцин.

Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине, — цитирует Сваминатан РИА Новости.

Она также рассказала, что ВОЗ организует Тесты солидарности для разработчиков вакцин. Сваминатан выразила надежду, что согласятся на сотрудничество в рамках программы и российские учёные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что часть людей, переболевших коронавирусной инфекцией, испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления. Об этом заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт. По его словам, ряд пациентов жалуется на состояние лёгких, а некоторые молодые люди уже не могут заниматься спортом.