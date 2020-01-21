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Врачи давно заметили, что курильщики чаще страдают от осложнений после хирургического вмешательства. Недавнее исследование показало, что отказ от этой вредной привычки увеличивает шансы восстановить организм после операций, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В совместной работе ВОЗ, австралийского Университета Ньюкасла и Всемирной федерации обществ анестезиологов отмечается, что курящие пациенты после операции чаще рискуют пострадать от нарушений функций сердца и лёгких или подхватить инфекцию....