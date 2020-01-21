Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риски от нового типа коронавируса, сравнимые с лихорадкой Эбола, полиомиелитом и свиным гриппом. Однако пока нет рекомендаций относительно каких-либо ограничений.
Генеральный директор ВОЗ созывает 22 января заседание чрезвычайного комитета с тем, чтобы получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение, — цитирует представителя ВОЗ «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, ВОЗ считает, что следует ожидать в ближайшее время случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах. Речь идёт о заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV.
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