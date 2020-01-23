https://static.news.ru/photo/23d30daa-3e81-11ea-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам мира проводить противоэпидемические мероприятия и информировать организацию о случаях заражения.

Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну, — говорится на сайте ВОЗ.

Особое внимание организация уделила распространению информации, связанной с сокращением случаев заболевания людей.

Также ВОЗ порекомендовала всем государствам быть открытыми к сотрудничеству в борьбе с вирусом.

Город Ухань стал местом распространения вируса в конце декабря 2019 года. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Как ранее писал NEWS.ru, расположенный в Шанхае тематический парк развлечений Диснейленд будет закрыт с 25 января. Руководство пошло на такой шаг, чтобы помочь предотвратить распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV.