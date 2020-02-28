https://static.news.ru/photo/ffd25220-5a51-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Российские эксперты Всемирной организации здравоохранения, вернувшись из Китая, рекомендовали на несколько месяцев сохранить в РФ ограничения по коронавирусу. С конца января страна закрыла границы на Дальнем Востоке и ограничила авиасообщение с государствами, куда распространилась эпидемия.

Делегация ВОЗ посетила китайские госпитали и карантинные зоны, чтобы оценить действия властей КНР. Российские учёные считают, что закрытые границы позволят выиграть время до разработки эффективных мер против COVID-19.

Задача России — по возможности оттянуть время, когда в стране могут возникнуть вспышки или даже эпидемия. <...> Выигранное время даст возможность иметь чёткое понимание в отношении этиотропной терапии и уже располагать вакциной, — пишет ТАСС.

Учёные рекомендовали российским медикам взять под наблюдение людей с пониженным иммунитетом и заранее подготовить палаты в инфекционных больницах.

Как писал NEWS.ru, к 28 февраля вирус COVID-19 поразил более 83 тысяч человек, распространившись из китайского города Ухань в несколько десятков стран. Погибли более 2,8 тысячи заразившихся, выздоровели почти 37 тысяч.