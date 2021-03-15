ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/ab2ffbda-859f-11eb-92f5-96000091f725_660.jpg Фото: Livieri/Fotogramma/Global Look Press

Вакцина AstraZeneca проверяется на безопасность. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Маргарет Харрис.

Комитет тщательно изучает нынешние сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке, — цитирует её РИА Новости.

Харрис добавила, что это может произойти уже на этой неделе. Также, по её словам, консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин систематически рассматривает все сигналы о безопасности, которые касаются вакцин от COVID-19, и делает рекомендации ВОЗ о любых новых сигналах безопасности.

Харрис заявила, что ВОЗ в курсе, что ряд стран ЕС, а также Таиланд приостановили использование вакцины AstraZeneca. Причиной стали сообщения о редкой проблеме свёртываемости крови у тех, кто был привит. Однако в Великобритании AstraZeneca привили свыше 10 млн человек без каких-либо серьёзных побочных эффектов.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств о безопасности вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. Женщина после укола ощущала сильные головные боли и боли в суставах. У неё была повышенная температура. Через несколько дней её госпитализировали, но в больнице не смогли ей помочь.