В ВОЗ высказались о новом британском штамме коронавируса

https://static.news.ru/photo/35040c04-4368-11eb-91db-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago images/IP3press/ТАСС

Всемирная организация здравоохранения обратилась к странам с призывом анализировать ситуацию с распространением нового мутировавшего вида коронавирусной инфекции и принимать соответствующие меры для предотвращения его распространения.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что организация пока не давала конкретных рекомендаций по ограничению авиасообщения и срокам введения подобных мер.

Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (относительно работы границ и авиасообщения. — NEWS.ru), но рекомендовала сделать анализ риска завоза и на основании этого принять своё индивидуальное, национальное решение, — приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Она добавила, что на сегодняшний день у ВОЗ нет достаточных данных, чтобы сказать, влияет ли появление нового штамма COVID-19 на смертность от коронавируса.

Сейчас нет доказательств, нет достаточно данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжёлую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

В связи с выявлением мутировавшего вида COVID-19 около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Также новый штамм вируса был зарегистрирован и в нескольких других европейских странах.