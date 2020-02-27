https://static.news.ru/photo/180b0532-5979-11ea-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитные маски необходимо носить только заболевшим людям. Об этом заявила глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Здоровому человеку маска не нужна, уточнила она.

Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы. И причина для этого — предотвращение передачи вируса кому-то ещё, — цитирует Ван Керкхове РИА Новости.

Среди других рекомендаций специалистов, добавила она, — тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.

Ранее, как писал NEWS.ru, схожее мнение высказал руководитель института Роберта Коха в Германии Лотар Вилер. По его словам, маски не имеет смысла носить тем, кто боится заразиться коронавирусом.