ВОЗ предсказала вспышки опасного вируса из-за пандемии

В новом совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что более 22 млн детей из-за пандемии COVID-19 пропустили в 2020 году первую из двух инъекций вакцины от кори, что повышает риск вспышек этого заболевания. Документ опубликован на официальной странице американского CDC.

В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создаёт опасные условия для возникновения вспышек, — сказано в докладе.

Специалисты ВОЗ считают, что несмотря на то, что в прошлом году заболевших корью было меньше на 80%, чем в 2019 лишь потому, что были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. С учётом того, что в 2020 году вторую дозу вакцины от кори получили лишь 70% детей, по мнению экспертов, мир находится в стадии «затишья перед бурей».

Ранее консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова заявила, что сильнее всего постковидному синдрому подвержены младенцы до года и дети, у которых есть неинфекционные хронические заболевания.