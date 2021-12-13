ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций из-за смертей от «омикрона»

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Однако для полного понимания клинической картины инфицированных необходима дополнительная информация, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всём мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей, — пояснили в организации.

Там уточнили, что многие страны не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, трудно представить точно. Более подробные данные о контагиозности «омикрона» специалисты ожидают получить в ближайшие недели.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о смерти первого пациента, заболевшего штаммом «омикрон». До сих пор о смерти пациентов с новым штаммом не сообщалось.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он отличается высокой контагиозностью, а также, по некоторым данным, снижает эффективность вакцин. Сейчас «омикрон» выявлен в 63 странах мира. В России он подтвердился у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.