https://static.news.ru/photo/66efd57a-5c6b-11ea-a362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения оценила меры, которые принимают московские власти, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Сейчас в Москве видим, что ситуация нормальная, транспорт идёт, путешествия идут, люди приезжают. Но надо продолжать эти хорошие меры, — заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что в России существует оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Вуйнович отметила, что население хорошо информировано о том, что нужно делать в случае обнаружения симптомов болезни. Чиновник отметила, что Россия находится в постоянном контакте с ВОЗ, а российские эксперты включены в группу экспертов организации, которая находилась в Китае.

Мы не видим новых случаев в России, — заявила Вуйнович.

Она призвала всех россиян, а также жителей столицы соблюдать гигиену рук и лица для защиты от вирусов.

Что я могу сказать всем москвичам: руки надо мыть правильно, минимум 20 секунд, обработать спиртом, не трогать лицо, рот и глаза, — подчеркнула Вуйнович, сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что нужно обязательно выбрасывать в закрытый пакет тот бумажный платок, которым человек обрабатывал нос, а затем снова мыть руки.

NEWS.ru сообщал, что медики не подтвердили коронавирус у пациента, который находится в инфекционной больнице № 1 в Москве.

Вспышка неизвестного заболевания была зарегистрирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 2 февраля, 89 072 человека заражены в мире, умерли — 3044, выздоровели — 45 074 пациента.