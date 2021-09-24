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ВОЗ пополнила список препаратов для лечения коронавируса

13:41, 24 сентября 2021
ВОЗ пополнила список препаратов для лечения коронавируса Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрили использование моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба при лечении от коронавирусной инфекции. Их введение защищает от развития тяжёлых форм болезни людей из группы риска, а также тех, чей организм не вырабатывает собственные антитела, пишет British Medical Journal.

Казиривимаб и имдевимаб представляют собой моноклональные антитела, созданные американской компанией Regeneron для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их комбинация была предварительно одобрена для применения в США, Японии и других странах мира.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что препараты недавно прошли сразу четыре крупных клинических испытания. Хотя их использование защищает людей из группы риска и тех, чей организм не вырабатывает собственные антитела, учёные не зафиксировали подобных положительных сдвигов у остальных носителей коронавируса. Поэтому эксперты пока не рекомендуют использовать казиривимаб и имдевимаб для лечения других групп пациентов.

Ранее Москва стала первым городом в России, где начали применять новую антиковидную терапию на основе препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжёлого течения заболевания. В первую очередь новую терапию получили беременные женщины с COVID-19.

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