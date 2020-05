ВОЗ похвалила РФ за объёмы тестирования и заинтересовалась смертностью

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Всемирная организация здравоохранения отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России. Однако у ВОЗ есть вопросы к статистике смертности от COVID-19 в РФ.

В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности, — отметил в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В то же время он обратил внимание на то, что в России достаточно низкие цифры по количеству смертей от коронавируса. Райан подчеркнул, что этот вопрос сейчас обсуждается с российскими коллегами.

Иногда смерть подтверждается как от COVID-19, а иногда COVID-19 выявляется уже после наступления смерти. Или если у человека был, скажем, инфаркт и в то же самое время COVID-19, необходимо определить, от чего именно умер пациент. Если этих четких разграничений нет, то можно упустить смерть, связанную с COVID-19, — добавил он.

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России проводится 1,19 теста на 1000 человек. Это означает, что ежедневно делается 170–200 тысяч тестов, и уже проведено их более 5,9 миллионов. Анализ на коронавирус выполняют в 621 лаборатории: 107 лабораторий Роспотребнадзора, 433 государственных медицинских учреждения и 81 частная лаборатория.

На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также выложила материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Россия потребовала от изданий опровержения, заявив о некорректности расчётов и выводов, писал NEWS.ru.