ВОЗ: пандемия оказала катастрофическое влияние на помощь онкобольным

https://static.news.ru/photo/60638f14-66d6-11eb-bbe5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции оказала катастрофическое влияние на оказание онкологической помощи. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, сделанного во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира, и в трети стран Европейского региона такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи, — заявил Клюге.

В 2020 году онкологические заболевания были выявлены у 4,8 млн жителей Европы, что составляло 13 00 человек в день или 546 человек в час. Во всём регионе возникли перебои при оказании услуг онкологической помощи, поскольку система здравоохранения была занята борьбой с коронавирусной инфекцией. Раковые больные получали лечение с задержкой, также их не всегда вовремя диагностировали. Это сказывается на шансах излечиться и выжить для сотен тысяч больных. Пандемия привела к дефициту препаратов для лечения онкологии, а экономический кризис усугубил неравенства между странами.

В организации решили запустить Общеевропейскую инициативу по борьбе против рака. Она должна повысить эффективность профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Сегодня мы можем наметить перед собой новый путь, с пользой применить опыт пандемии и активизировать меры по профилактике и борьбе с раком, — подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, более 1,1 млрд рублей направят российским медикам за выявление онкологических заболеваний. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования.