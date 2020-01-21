https://static.news.ru/photo/969b8230-3c48-11ea-896b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи давно заметили, что курильщики чаще страдают от осложнений после хирургического вмешательства. Недавнее исследование показало, что отказ от этой вредной привычки увеличивает шансы восстановить организм после операций, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В совместной работе ВОЗ, австралийского Университета Ньюкасла и Всемирной федерации обществ анестезиологов отмечается, что курящие пациенты после операции чаще рискуют пострадать от нарушений функций сердца и лёгких или подхватить инфекцию. Кроме того, врачи заметили, что у обладателей этой вредной привычки гораздо медленнее заживают раны, передаёт ТАСС.

Как отметили в ВОЗ, если бросить курить за четыре недели до хирургического вмешательства, можно существенно снизить риск осложнений и улучшить динамику восстановления. Но больше всего обнадёжили анестезиологи, которые заметили связь возникновения побочных эффектов от анестезии.

После четырёх недель без табака, каждая последующая неделя увеличивает шансы на благоприятный исход на 19%. Причина кроется в кровоснабжении жизненно важных органов, которое значительно улучшается при отказе от сигарет.

Залогом более благоприятного исхода хирургического вмешательства является перенос небольших и несложных операций на более поздний срок, чтобы дать возможность пациенту бросить курить, — отметил глава отдела ВОЗ по борьбе с табаком Винаяк Прасад.

По мнению координатора отдела организации по вопросам качества медицинской помощи Шамса Сайеда, медработники и семья должны убеждать пациента бросить курить перед операцией и поддерживать его на этом пути.

ВОЗ также считает, что в вопросе отказа от табака должно помогать и государство, проводя просветительские кампании среди населения.

Как писал NEWS.ru, ранее российский кардиолог и член-корреспондент РАМН Ирина Чазова рассказала, сколько алкоголя можно пить без вреда для здоровья.