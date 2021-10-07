ВОЗ официально признала постковидный синдром

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально дала определение постковидного синдрома. Результаты были получены методом анонимного опроса пациентов, специалистов и сотрудников ВОЗ из разных стран. Они опубликованы на сайте организации.

Постковидное состояние обычно возникает у людей с подозреваемой или подтвержденной коронавирусной инфекций через три месяца после заражения COVID-19. Его симптомы длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены иным диагнозом, — говорится в определении.

Самыми распространёнными симптомами в ВОЗ назвали усталость, затруднение дыхания и затуманенное сознание. Отмечается, что постковидный синдром может появляться в момент заражения и сохраняться после выздоровления.

В исследовании участвовали 460 респондентов из ряда государств, включая Россию. Опросник состоял из 45 пунктов, на которые предлагалось отвечать, используя балльную шкалу Лайкерта, оценивающую степень согласия с тем или иным утверждением. Специалисты соглашались с пунктами, которым 70% участников поставили от семи до девяти баллов.

Ранее стало известно, что у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, в лёгких могут возникать участки уплотнений. На рентгеновских снимках такие участки выглядят как рубцы.