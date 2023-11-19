ВОЗ: одиночество вредит здоровью так же, как выкуривание 15 сигарет в день ВОЗ признала одиночество глобальной угрозой здоровью

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Всемирная организация здравоохранения объявила одиночество угрозой для здоровья людей, а также «глобальной проблемой общественного здравоохранения», сообщает The Guardian. Организация создала комиссию по социальным связям, которая в течение трех лет будет исследовать влияние одиночества и социальной изоляции.

Одиночество пересекает границы и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития. Социальная изоляция не знает ни возраста, ни границ, — добавил один из председателей комиссии, посланник по делам молодежи комиссии Африканского союза Чидо Мпемба.

Сопредседатель комиссии главный санитарный врач США Вивек Мурти заявил, что риск для здоровья человека от одиночества сопоставим с выкуриванием 15 сигарет ежедневно. Вероятность негативных последствий даже больше, чем от ожирения и недостатка физической активности. По его словам, одиночество принято считать проблемой развитых стран, но к настоящему моменту каждый четвертый пожилой человек во всех регионах мира находится изолирован от социума.

Ранее в ВОЗ сообщили, что глобальная угроза заболевания корью продолжает расти, поскольку проходит еще один год, когда миллионы детей остаются не привитыми от этой инфекции. В организации отметили, что число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.