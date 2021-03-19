ВОЗ: одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся

https://static.news.ru/photo/161d18ba-88d4-11eb-be3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила её представитель в России Мелита Вуйнович.

Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы всё ещё увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев, — заявила она в интервью РИА Новости.

По словам Вуйнович, одержать полную победу над коронавирусом вряд ли удастся до конца этого года. Она добавила, что вакцинация от коронавируса в мире начинает приносить положительные результаты, но её темпы нужно усилить.

Ранее американские учёные признали пожилых и полных людей сверхраспространителями коронавируса. Они сделали такие выводы на основе исследования частиц выдыхаемого воздуха. Оказалось, что наибольшее количество респираторных капель выделяли люди в возрасте и те, у кого высокий индекс массы тела (ИМТ).

Учёные выяснили, что на 18% испытуемых (35 человек) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля, это подтверждает феномен сверхраспространения. Причём именно ИМТ и возраст имели значение, писал NEWS.ru.