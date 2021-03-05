ВОЗ обеспокоена кризисом доверия к вакцинации от COVID в мире

https://static.news.ru/photo/324c98c8-7dc9-11eb-aec0-96000091f725_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавируса. Если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Мы очень озабочены, потому что если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний, — сказала Вуйнович.

Она назвала четыре главных фактора возникновения недоверия к вакцинации. Первое — недостаточная коммуникация с населением, второе — недостаточно авторитетный источник информации, третье — влияние окружения, четвёртое — отсутствие примера вакцинации среди политиков и врачей.

Вуйнович добавила, что нужно провести категоризацию населения и выявить, какая из них больше всего не доверяет вакцинации. Именно с этой аудиторией и нужно работать.

Есть специальные программы, которые будут помогать нашему медицинскому персоналу и всем другим, чтобы увеличить доверие, — добавила представитель ВОЗ в РФ. Её слова приводит ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год. На окончание пандемии можно рассчитывать только к началу 2022 года.