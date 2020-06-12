ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями COVID на системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/d997a63c-accc-11ea-818b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Laura Gozzini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавируса негативно повлияла на системы охраны здоровья в мире. Этим обеспокоены во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В то время, когда пандемия заболевания COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами, ВОЗ особенно озабочена её влиянием на людей, которые борются за доступ к службам охраны здоровья, — заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, больше всего страдают женщины, дети и подростки. Негативные косвенные последствия для этих групп могут нанести больший урон, чем количество смертей от коронавируса.

Пандемия приводит во многих местах к перегрузке систем здравоохранения. Женщины могут подвергаться более высокому риску смерти от осложнений при родах, — отметил гендиректор ВОЗ.

В ВОЗ обеспокоены как коронавирус негативно влияет на здоровье молодежи, которая во время пандемии испытывает трудности в доступе к медицинским услугам. Молодежь может подвергаться физическому и сексуальному насилию, иметь проблемы с нежелательной беременностью и испытывать депрессию.

Закрытие школ и университетов может оказать тяжелое воздействие на возможности для доступа подростков к превентивным службам, — подчеркнул Гебрейесус.

NEWS.ru писал, что глава ВОЗ поблагодарил Россию за выделение $9 миллионов на меры по предотвращению смертности матерей и новорождённых по всем миру.