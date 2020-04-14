ВОЗ не стала давать прогнозов о развитии ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/def84da4-7e3f-11ea-943f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздерживается от прогнозов развития ситуации с распространением коронавируса в России.

Ни одна страна не похожа на другую, и поэтому мы никак не можем предсказать, как будет развиваться ситуация, или сравнить с другой страной. Мы говорили с самого начала, что всё находится в руках людей, живущих в стране, — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, отвечая на брифинге в Женеве на соответствующий вопрос журналистов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались. Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США (там полмиллиона заболевших), Италии (159 тысяч) и Испании (170 тысяч).

В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз поставлен 13 002 пациентам, писал NEWS.ru.