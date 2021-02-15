ВОЗ не советует вводить сертификаты об иммунитете для путешествий

https://static.news.ru/photo/9b97068a-6fb7-11eb-9e4a-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Вводить обязательные сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу в качестве требования для путешественников пока нет нужды. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательным подобные сертификаты, — цитирует ТАСС директора программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его мнению, введение таких документов ограничит возможности у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам. Их жители не смогут путешествовать.

Однако мы намерены продолжать обсуждать этот вопрос в будущем, — отметил Райан.

Ранее сообщалось, что предложение о введении COVID-паспортов встретило, скорее, негативную реакцию в обществе. Так, более половины россиян выступают против введения таких документов. По результатам опроса, эту идею поддержали 12% респондентов, высказались против 59%.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой точки зрения по вопросу COVID-паспортов. Проблема обсуждается на экспертном уровне.