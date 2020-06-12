ВОЗ не имеет данных о передаче коронавируса с молоком матери

https://static.news.ru/photo/db7510e8-acd1-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Menzel CHROMORANGE/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения не имеет информации о том, может ли COVID-19 передаваться от матери к младенцу через молоко. Об этом сообщил эксперт ВОЗ Аншу Банержи.

Сейчас нам не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке. Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден, — цитирует его «Интерфакс».

Другой эксперт организации Мария ван Керкхове пояснила, что рекомендация ВОЗ на данный момент заключается в том, что матери с коронавирусом могут продолжать кормить своих малышей, так как «это совершенно безопасно для ребёнка».

Сейчас в мире COVID-19 заразились более 7,5 млн человек. Летальным исходом заболевание закончилось для более чем 421 тысячи заболевших. Более 3,5 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте остаётся США с 2 023 347 заражённых, на второй месте Бразилия. Там сейчас коронавирусом заражены 802 828 жителей. В первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

На 12 июня в России 511 423 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число заболевших увеличилось на 8 987. Выздоровели 269 370 пациента. Умерли 6715 человека.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями COVID-19 на системы здравоохранения.