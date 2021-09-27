ВОЗ назвала условия одобрения российской вакцины «Спутник V»

Для включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для борьбы с коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна получить дополнительную информацию от производителей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В ВОЗ заявили, что не определились с датой одобрения отечественной вакцины «Спутник V».

Что касается вакцины центра им. Н. Ф. Гамалеи, то нам всё ещё нужно больше информации. Мы пока ещё не находимся на заключительной стадии, — сказала Маргарет Харрис.

Ранее в организации заявляли, что не обладают полной информацией по российской вакцине. В частности, по словам директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспара, нет «полного пакета документов». При этом ВОЗ в этом году уже проинспектировала четыре российские биофабрики в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V». По работе одной из них были опубликованы замечания.

В то же время Харрис заявила, что препараты китайских компаний Sinovac и Sinopharm «находятся на довольно продвинутой стадии рассмотрения». Решение по ним будет принято в конце апреля.

К настоящему моменту ВОЗ одобрила только три вакцины — препараты совместной разработки компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также дочерней компании Johnson & Johnson.

Как ранее заявили в Российском фонде прямых инвестиций, комбинация «Спутника» и AstraZeneca даёт высокий титр антител. Это показали предварительные исследования у первых 20 испытуемых.