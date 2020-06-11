ВОЗ нашла причину низкой смертности от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/b913e630-abde-11ea-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Во Всемирной организации здравоохранения признали уровень смертности от коронавируса необычно низким при большом числе проведённых тестов. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Безусловно, это необычно, что количество смертей в отношении к подтверждённым больным столь низкое. Но опять же, в России проводилось много тестов. Они очень быстро увеличили количество тестов, — приводит РИА Новости слова Райана.

На брифинге в Женеве представитель ВОЗ также отметил, что когда количество проведённых тестов увеличивается, то смертность начинает сокращаться.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что скоро многие страны мира пересмотрят систему учёта смертности от COVID-19 и уровень данного показателя будет меняться.

При этом ВОЗ считает, что на данный момент нужно провести дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса и выяснить, насколько они заразны. По мнению главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, «ключевой путь» в борьбе с COVID-19 — выявление, изолирование и проведение тестирования людей с симптомами.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что ВОЗ должна быть профессиональной организацией, а «не заниматься политиканством». Он посоветовал главе программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майку Райану приехать в Россию и самому разобраться с данными о низкой смертности по коронавирусу.