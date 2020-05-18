ВОЗ надеется на появление вакцины от коронавируса в 2020 году

https://static.news.ru/photo/bacb5b00-9920-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что в 2020 году учёные разработают вакцину от коронавируса, которую можно будет запустить в массовое производство. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, в настоящее время существует более 100 потенциальных вакцин от COVID-19, часть из которых проходит клинические исследования.

Надеемся на всех разработчиков в мире. Не будет толку, если только одна страна или один производитель начнёт производство вакцины, это коллективный процесс. Надеемся, что в нынешнем году будут вакцины, которые могут пойти в массовое производство, — цитирует представителя организации «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса запланированы на июнь. Предполагалось, что тестирование препарата на лабораторных животных завершится в мае.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.