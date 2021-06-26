ВОЗ рассказала о скорости распространения «дельта»-штамма в РФ

Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала как можно быстрее реагировать на «дельта»-штамм, иначе, если запустить ситуацию, нужно будет снова вводить локдаун. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно​​​. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун, — предупредила она.

По словам Вуйнович, прививаться нужно, чтобы снизить возможность передачи вируса, а также при заражении перенести его в лёгкой форме. Она отметила, от очередного локдауна россиян спасёт только общий иммунитет и изменение поведения.

Пока же ситуация очень тревожная, потому что «дельта» набирает скорость. Также, по словам эксперта, штамм отличается тем, что поражает очень много клеток, а также заражённые им люди могут стать источником заражения для большего количества других пациентов и в гораздо более сжатые сроки.

Вуйнович призналась, что власти всё ещё не видят пика заболеваемости, она растёт.

Около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.