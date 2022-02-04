ВОЗ может потребовать у РФ дополнительную документацию по «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что ей потребуется дополнительная информация о вакцине «Спутник V» в рамках процесса рассмотрения заявки о её внесении в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВОЗ в Женеве.

В пресс-службе рассказали, что ВОЗ получила все необходимые по «Спутнику V» документы, которые Россия должна была направить до конца января, однако добавили, что, возможно, потребуется дополнительная информация о вакцине.

Предоставление этих данных состоялось между концом декабря 2021 года и 31 января 2022-го. Дополнительные данные могут быть запрошены как часть процесса анализа, — ответили в пресс-службе.

Одобрение ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в первой половине 2022 года. Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, осталось немного «сугубо технической бумажной работы», чтобы препарат был признан безопасным на международной арене.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии в венгерском Дебрецене может быть организовано уже к концу 2022 года. Он добавил, что на российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» ожидается большой спрос во всём мире.