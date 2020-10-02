ВОЗ: каждую неделю число заболевших COVID-19 в мире увеличивается на 2 млн

https://static.news.ru/photo/72edce08-04cd-11eb-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждую неделю в мире регистрируется примерно 2 млн новых случаев заражения коронавирусом. Эти данные привёл в пятницу, 2 октября, на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Еженедельно добавляется примерно два миллиона случаев. Как вы знаете, на этой неделе мир превзошёл трагическую веху в один миллион умерших, — отметил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили более чем у 34,6 млн человек, большая часть из них — 25,7 млн — уже вылечились.

Рост заболеваемости с начала осени фиксируется по всему миру. И если летом страны снимали карантинные ограничения, то теперь вводят их вновь. Так, Мадрид и девять ближайших городов Испании с сегодняшнего дня закрывают на двухнедельный локдаун: запрещены въезд и выезд. Парижу в ближайшие дни могут присвоить категорию «максимального» риска, что повлечёт закрытие баров, ресторанов и кафе. За последние 24 часа столица Франции преодолела несколько пороговых значений, в частности, скорость передачи COVID-19 превысила 250 случаев на 100 тыс. Мадрид и 9 ближайших городов Испании с сегодняшнего дня закрывают на двухнедельный локдаун — запрещены въезд и выезд.

За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса. В Москве поставили 2704 новых диагнозов. Текущую динамику распространения COVID-19 мэр столицы Сергей Собянин называет «очень опасной». Однако власти города пока не намерены вводить жёстких ограничений. Ранее NEWS.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников.