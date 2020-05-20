ВОЗ изучит эффективность лечения плазмой переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c8171d1a-9a8f-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Эффективность использования плазмы переболевших заболеванием, вызванным коронавирусом, для лечения пациентов с COVID-19 будет установлена в ходе дополнительных исследований. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ценность использования плазмы при лечении коронавирусной инфекции может быть установлена только в рандомизированных клинических исследованиях. В данное время публикуются лишь отчёты наблюдений или информация по сериям случаев, — сообщила она ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, переливание плазмы для лечения коронавирусной инфекции нового типа может вызвать обострение заболевания в случае системного воспаления и полиорганной недостаточности, сообщила во время онлайн-пресс-конференции глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).