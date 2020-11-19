ВОЗ исключила «Ремдесивир» из рекомендаций для лечения больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/adb5d392-2ac9-11eb-85b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать противовирусный препарат «Ремдесивир» для лечения пациентов с COVID-19. Об этом заявила группа международных экспертов ВОЗ.

Они отметили, что нет никаких доказательств пользы от препарата, который, считалось, улучшает важные для пациентов показатели, сообщает РИА Новости.

В частности, специалистам не удалось доказать, что «Ремдесивир» влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции лёгких.

Препарат проверялся как потенциально эффективное средство лечения тяжелобольных COVID-19, в основном в стационаре. Новые данные об уровне воздействия «Ремдесивира» взяты из четырёх исследований с участием более семи тысяч пациентов с коронавирусом. Оказалось, что «Ремдесивир» не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для людей результаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый способ терапии против COVID-19 предложили учёные из шведского Каролинского института. Они рассказали об обнадёживающих результатах новой комбинированной терапии. В лечении коронавирусной инфекции задействована комбинация препарата «Ремдесивира» и нового лекарства — hrsACE2. Оно в настоящее время находится во второй фазе клинических испытаний.