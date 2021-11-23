ВОЗ дала рекомендации по лечению редких последствий COVID у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила руководство по лечению мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C), связанного с коронавирусом. Так, рекомендуется использовать кортикостероиды у госпитализированных пациентов — это указание основано на трёх исследованиях, в котором были проанализированы данные 885 человек, сообщает NVL.

MIS-C — редкое заболевание, при котором у детей с коронавирусом воспаление поражает различные органы тела. Впервые ВОЗ сообщила об этом синдроме в мае 2020 года. Пострадавшим нужна специализированная помощь, а иногда госпитализация.

Сообщается , что в целом дети меньше взрослых рискуют столкнуться с тяжёлым течением COVID-19, но есть факторы, которые тоже делают их более восприимчивыми к коронавирусу. Чаще всего это ожирение, хронические заболевания лёгких и астма, сердечно-сосудистые заболевания и подавление иммунитета.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что мультисистемный воспалительный синдром может проявляться спустя недели после выздоровления. По словам Позднякова, это самое грозное последствие болезни, к счастью, встречающееся нечасто. Инфекционист отметил, что для синдрома наиболее характерны быстрые проявления лихорадки с температурой выше 38,5, которая плохо сбивается жаропонижающими средствами, а также симптомы интоксикации.