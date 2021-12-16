ВОЗ: число болеющих «омикрон»-штаммом удваивается каждые два-три дня

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил телеканалу Sky News о чрезвычайно высокой скорости распространения «омикрон»-штамма коронавируса, в условиях которой едва ли удастся избежать высокой смертности. При этом не исключено, что «чрезвычайное ускорение» распространения болезни лишь начинается.

У нас в ВОЗ достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот [штамм] распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня, — сказал он.

Спецпредставитель ВОЗ считает, что речь идёт об «очень серьёзной ситуации», которая усложнится в течение ближайших недель. Поэтому необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию, а также сократить распространение вируса за счёт минимизации социальных контактов.

Ранее гонконгские учёные сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» оказался в 70 раз заразнее, чем «дельта»-штамм и первоначальный вирус SARS-CoV-2. Он быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека. В то же время при «омикроне» инфекция в лёгких значительно ниже, чем при заражении SARS-CoV-2. Это свидетельствует о более лёгком течении болезни.

По данным ВОЗ, до наступления пика заболеваемости штаммом «омикрон» остаётся несколько недель. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что новый штамм уже присутствует в большинстве стран, даже если он ещё не был обнаружен.