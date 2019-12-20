https://static.news.ru/photo/fd0c31c4-231e-11ea-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Традиционный рабочий день продолжительностью восемь часов значительно увеличивает риск развития гипертонии из-за нехватки физической активности и стресса. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Лаваля.

Они проанализировали состояние здоровья трёх с половиной тысяч офисных работников и выяснили, что риск гипертонии у людей, работающих 40 часов в неделю, на 50% выше, чем у тех, кто работает не более 35 часов.

В том случае, когда длительность рабочей недели составляет 49 часов, вероятность развития повышенного артериального давления возрастает на 70%, сообщает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский комитет рабочих (РКР) предложил установить 30-часовую трудовую неделю. Авторы инициативы полагают, что это позволит россиянам больше уделять внимания собственному здоровью, учёбе и своим близким.