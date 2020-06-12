Волосы на голове человека — это роговые образования, состоящие из кератина. Они выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают от пыли, грязи и холода. Чтобы волосы оставались красивыми и здоровыми, требуется грамотный уход. Звёздный парикмахер Татьяна Колотвина рассказала NEWS.ru, какие процедуры и средства необходимы для защиты шевелюры.
Вылечиться от облысения может только здоровый человек
Лысина на голове — беда многих мужчин среднего и старшего возраста. С развитием современных технологий появились операции по пересадке волосяных луковиц. Как сообщила в беседе с NEWS.ru модельер парикмахерского искусства, стилист Недели моды в Москве и программы «Модный приговор» Татьяна Колотвина, такая манипуляция даёт результат, если человек здоров и не имеет хронических заболеваний. Если же организм находится в плохом физическом состоянии, например, существуют проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой системами или заболевания кожи, то процедура не поможет. Плохое здоровье влияет на волосяные фолликулы, разрушая их. Человек вскоре опять станет лысым.
Ускорить рост волос невозможно
Скорость роста волос зависит от генетики человека. Природой каждому дано определённое количество волосяных луковиц и выделен для них ограниченный ресурс, сказала Татьяна Колотвина. Отрастить косу до пояса удастся не каждой женщине. Кому-то придётся ограничиться локонами в 10 сантиметров. Настойки на основе красного перца и массаж головы могут обеспечить лишь временный эффект. Когда человек перестаёт совершать эти манипуляции, он сходит на нет. Кроме того, наличие определённых заболеваний может замедлить рост волос. Например, к этому приводит нарушение баланса гормонов. Перед тем как втирать в волосы разные средства, нужно сделать соответствующий медицинский анализ.
Наличие седины не зависит от возраста или состояния здоровья
Седина может возникнуть не только в пожилом возрасте, отмечает эксперт. Она бывает у молодых и даже у детей. Как и длина волос, этот показатель обусловлен генетикой. Всем дано разное количество пигмента в волосах, как в принтере находится определённое количество чернил. У одного человека краски хватит на 30 лет, у другого — на 60. От состояния здоровья это не зависит. Кстати, седые волосы по качеству даже превосходят волосы с пигментом. Они более плотные и лучше укладываются.
Тонким волосам противопоказана корейская косметика
Обладатели тонких волос используют все возможные средства, чтобы придать объём своей шевелюре, в том числе покупают корейскую косметику. Татьяна Колотвина предупреждает — в шампунях и кондиционерах, произведённых в Азии, содержится слишком много активных компонентов. Это экстракты, масла и сыворотки. Избыток этих веществ утяжеляет волосы, делает их тусклыми, провоцирует быстрое загрязнение и постоянное выпадение. По этой причине азиатскую косметику лучше не покупать людям с тонкими волосами, зато она отлично подойдёт для обладателей плотной вьющейся шевелюры. Тонкие же волосы «любят» российские и европейские марки. Они не настолько насыщены компонентами.
Кератиновое выпрямление эффективно только для здоровых волос
Кератиновое выпрямление — популярная процедура у женщин с кудрявыми волосами. Суть процедуры состоит в создании жёсткой плёнки вокруг волоса, которая задерживает его в определённом положении. Процедура эффективна, только если общее состояние шевелюры хорошее. Тонким и ослабленным волосам кератиновое выпрямление не поможет. Татьяна Колотвина провела аналогию с пластиковой бутылкой, которая держит форму, только когда наполнена водой, а полупустая склонна к деформации. То же самое происходит и с волосами. Если они не наполнены изнутри, то процедура не будет эффективной.
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