Волосы на голове человека — это роговые образования, состоящие из кератина. Они выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают от пыли, грязи и холода. Чтобы волосы оставались красивыми и здоровыми, требуется грамотный уход. Звёздный парикмахер Татьяна Колотвина рассказала NEWS.ru, какие процедуры и средства необходимы для защиты шевелюры.

Вылечиться от облысения может только здоровый человек

Лысина на голове — беда многих мужчин среднего и старшего возраста. С развитием современных технологий появились операции по пересадке волосяных луковиц. Как сообщила в беседе с NEWS.ru модельер парикмахерского искусства, стилист Недели моды в Москве и программы «Модный приговор» Татьяна Колотвина, такая манипуляция даёт результат, если человек здоров и не имеет хронических заболеваний. Если же организм находится в плохом физическом состоянии, например, существуют проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой системами или заболевания кожи, то процедура не поможет. Плохое здоровье влияет на волосяные фолликулы, разрушая их. Человек вскоре опять станет лысым.

Jenny Norquist/moodboard/Global Look Press

Ускорить рост волос невозможно

Скорость роста волос зависит от генетики человека. Природой каждому дано определённое количество волосяных луковиц и выделен для них ограниченный ресурс, сказала Татьяна Колотвина. Отрастить косу до пояса удастся не каждой женщине. Кому-то придётся ограничиться локонами в 10 сантиметров. Настойки на основе красного перца и массаж головы могут обеспечить лишь временный эффект. Когда человек перестаёт совершать эти манипуляции, он сходит на нет. Кроме того, наличие определённых заболеваний может замедлить рост волос. Например, к этому приводит нарушение баланса гормонов. Перед тем как втирать в волосы разные средства, нужно сделать соответствующий медицинский анализ.

Наличие седины не зависит от возраста или состояния здоровья

Седина может возникнуть не только в пожилом возрасте, отмечает эксперт. Она бывает у молодых и даже у детей. Как и длина волос, этот показатель обусловлен генетикой. Всем дано разное количество пигмента в волосах, как в принтере находится определённое количество чернил. У одного человека краски хватит на 30 лет, у другого — на 60. От состояния здоровья это не зависит. Кстати, седые волосы по качеству даже превосходят волосы с пигментом. Они более плотные и лучше укладываются.

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Тонким волосам противопоказана корейская косметика

Обладатели тонких волос используют все возможные средства, чтобы придать объём своей шевелюре, в том числе покупают корейскую косметику. Татьяна Колотвина предупреждает — в шампунях и кондиционерах, произведённых в Азии, содержится слишком много активных компонентов. Это экстракты, масла и сыворотки. Избыток этих веществ утяжеляет волосы, делает их тусклыми, провоцирует быстрое загрязнение и постоянное выпадение. По этой причине азиатскую косметику лучше не покупать людям с тонкими волосами, зато она отлично подойдёт для обладателей плотной вьющейся шевелюры. Тонкие же волосы «любят» российские и европейские марки. Они не настолько насыщены компонентами.

Кератиновое выпрямление эффективно только для здоровых волос

Кератиновое выпрямление — популярная процедура у женщин с кудрявыми волосами. Суть процедуры состоит в создании жёсткой плёнки вокруг волоса, которая задерживает его в определённом положении. Процедура эффективна, только если общее состояние шевелюры хорошее. Тонким и ослабленным волосам кератиновое выпрямление не поможет. Татьяна Колотвина провела аналогию с пластиковой бутылкой, которая держит форму, только когда наполнена водой, а полупустая склонна к деформации. То же самое происходит и с волосами. Если они не наполнены изнутри, то процедура не будет эффективной.