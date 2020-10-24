Володин: с начала пандемии коронавирусом заразился 91 депутат Госдумы

https://static.news.ru/photo/d7cde62e-175f-11eb-9a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день из 450 депутатов Госдумы 91 человек болеет или уже переболел коронавирусом, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии... у нас 91 депутат переболел либо на сегодня болеют, — приводит «Интерфакс» слова Володина со встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что парламентарии получают лечение от коронавируса там, где был поставлен соответствующий диагноз.

Прихватила в Твери — на больничной койке в Твери, прихватила в Москве — значит, в Москве. То есть всё зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания, — отметил Володин.

Президент со своей стороны передал депутатам благодарность за их работу в непростое время пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Валерий Гартунг вылечился от коронавируса.

По последним данным, в России за 24 часа выявлено 17 347 новых случаев заражения COVID-19.