Володин рассказал о самочувствии Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что говорил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, госпитализированным в ЦКБ из-за коронавируса. По его словам, которые приводит ТАСС, политик чувствует себя лучше, но остаётся под наблюдением врачей. Председатель нижней палаты выразил надежду на то, что в марте Жириновский вернётся к работе.

Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают, — сказал Володин.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Жириновского остаётся тяжёлым, у него поражено 50–75% лёгких. Кроме того, у политика развились двусторонний отит и анемия. При этом Жириновский сдал отрицательный тест на коронавирус.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

Замглавы фракции Ярослав Нилов ранее заявил, что Жириновский идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение. О том, что лидер ЛДПР поправляется, сообщил и глава КПРФ Геннадий Зюганов.