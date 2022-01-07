Володин предложил способ снизить цены на лекарства
Спикер Госудумы Володин предложил создать сеть госаптек для снижения цен на медикаменты
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:05, 08 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин нашёл способ снизить цены на лекарства. В своём Telegram-канале он рассказал об инициативе Саратовской области, где предложили открыть сеть государственных аптек в регионе. Спикер ГД считает, что такой проект можно реализовать в масштабе всей страны.
Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр, — отметил Володин.
Ранее Минздрав РФ разрешил медицинским работникам в российских сёлах продавать лекарственные средства. Эта мера поможет обеспечивать лекарствами жителей населённых пунктов, где нет аптек.
Также президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения об обеспечении необходимыми лекарствами тяжелобольных детей, в том числе после достижения ими 18-летия. Идеи необходимо подготовить до 15 февраля. Речь идёт о предоставлении больным лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств для реабилитации, а также об оказании им медпомощи.