Володин предложил способ снизить цены на лекарства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлены 16 568 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 за всё время пандемии составляет 10 634 603, сообщается на сайте федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц выписаны 20 449 пациентов. Всего за время пандемии выздоровел 9 666 161 человек. В настоящее время под наблюдением медиков остаются 998 724 человека. Количество летальных исходов вторые сутки...