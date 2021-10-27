Володин предложил перевести на удалёнку непривитых от COVID-19 депутатов

Сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов должны пройти курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Также будет проработан вопрос о переводе на дистанционную работу тех, кто отказался от прививок. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании 28 октября, передаёт РИА Новости.

Мы вчера обсуждали этот вопрос достаточно подробно на Совете Государственной думы, приняли решение по аппарату Государственной думы, помощникам депутатов: сегодня его реализует руководитель аппарата — государственные служащие должны сделать прививки, по-другому не получится, — сказал Володин.

Спикер Госдумы также заявил о том, что среди парламентариев мало вакцинированных. Он предложил поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы проработать решения, позволяющие депутатам, которые по ряду причин отказываются от вакцинации, перейти на дистанционный режим работы. Володин планирует вынести вопрос на Совет 8 ноября, а затем, при необходимости, на пленарное заседание ГД.

Ранее председатель Госдумы сообщил, что в нижней палате парламента постоянно растёт количество заболевших коронавирусом, а за период пандемии от инфекции скончались четыре парламентария. По мнению Володина, депутаты обязаны иметь антитела. Он добавил, что неоднократно призывал коллег сделать прививки.

Спикера поддержал председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, предложив не пускать на заседания комитета непривившихся. Инициативу одобрили ЛДПР и «Единая Россия». При этом КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» потребовали дополнительного обсуждения вопроса.