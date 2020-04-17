Военных медиков отправили бороться с коронавирусом в больницы Москвы

https://static.news.ru/photo/0781a10e-80c4-11ea-8a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

20 реанимационных бригад от Минобороны направили на борьбу с коронавирусом в московские больницы. Об их выделении ранее перед президентом Владимиром Путиным ходатайствовал мэр столицы Сергей Собянин и получил согласие.

Мы с министром обороны отработали ваше поручение, как он доложил, бригады приступили к работе, — сказал мэр на совещании с главой государства.

Он допустил, что после подготовки в Москве «в боевом режиме» военных врачей могут перевести в другие регионы.

Шойгу на этом совещании заявил, что для помощи регионам сформировано ещё 45 реанимационных бригад. Вооруженные силы к 15 мая подготовят 7500 коек (4900 уже готовы) и 5200 медиков для их обслуживания. При необходимости Минобороны переоборудует автономные полевые лагеря под шесть инфекционных госпиталей.

По 2 в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае, — заявил министр.

Ранее стало известно, что девять столичных стационаров увеличат мощность для борьбы с коронавирусом. Так, на территории пяти московских больниц началось возведение каркасно-тентовых конструкций, в которых разместят койки для пациентов с COVID-19, идущих на поправку. Это НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ № 1 им. Пирогова, многопрофильная ГКБ № 24, ГКБ № 15 им. Филатова, ГКБ № 40 в Коммунарке.

В ближайшее время подобные работы начнутся ещё в четырёх медучреждениях: ГКБ им. Юдина, ГКБ № 52, ГКБ № 67 им. Ворохобова, ИКБ № 2.

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, ближайшие недели будут трудными для столицы, поскольку на этот период, вероятнее всего, придётся пик заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заболевших. В России диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек, писал NEWS.ru.