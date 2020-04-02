Военные медики сообщили о диете, которую стоит соблюдать больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c0f72c8-748f-11ea-b582-fa163e074e61_660.jpg Фото: AndaDeea /pixabay.com

Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова сообщили о диете, которой стоит придерживаться заражённым коронавирусной инфекцией.

В период разгара коронавирусной инфекции назначают диету № 2, в период реконвалесценции (выздоровления. — ТАСС) — диету № 15. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600–900 мг в сутки и для укрепления стенки сосудов — витамин Р до 150–300 мг в сутки, — приводит сообщение медиков ТАСС.

Отмечается, что диету № 2 назначают при заболеваниях желудка и гастрите, а диета № 15 — это привычный рацион здорового человека, без каких-либо ограничений.

Диета, которую назначают при гастритах и колитах, содержит рекомендации по употреблению различных каш, творога, кефира, овощей, нежирного мяса, рыбы и птицы, а также печёных яблок.

При этом запрещено потребление жирного мяса, шоколада, фруктов и ягод в сыром виде, выпечки, мучных изделий, свежего хлеба, копчёностей, молока, грубой клетчатки, пряностей, острых блюд, солений, а также консервированных продуктов.

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