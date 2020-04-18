Водителя и пассажира с коронавирусом поймали во время поездки в Зеленограде

https://static.news.ru/photo/d6ac3bd2-816f-11ea-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одного водителя, нарушившего предписанный ему карантин, задержали в Зеленограде. У него и пассажира подтвердилось заболевание коронавирусом.

На месте задержания находятся правоохранительные органы, экипаж скорой, представители административной дорожной инспекции, администратора московского паркинга и центра организации дорожного движения, сообщает оперштаб Москвы.

Обоих нарушителей теперь отправят лечиться в Коммунарку, сообщает пресс-служба дептранса Москвы.

Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина помещены на принудительное лечение более 26 жителей Москвы. Также на них наложили административные штрафы.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона — для организаций. Согласно изменениям , незаконными являются только действия, «которые повлекли угрозу распространения заболевания».

По данным на 18 апреля, в России коронавирусной инфекцией заразились более 32 тысяч человек, более 569 тысяч выздоровели, свыше 154 тысяч умерли.

Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. Ранее стало известно, что всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус», писал NEWS.ru.